Trauner verlengt bij Feyenoord; Oostenrijkse sterkhouder tekent bij tot 2026

Feyenoord heeft het contract met verdediger Gernot Trauner opengebroken en verlengd met een jaar. De 30-jarige Oostenrijks international ligt nu tot de zomer van 2026 vast. Na de contractverlenging van Lutsharel Geertruida afgelopen zaterdag is Trauner de tweede sterkhouder in korte tijd die verlengt bij de Rotterdammers.

De verdediger kwam in de zomer van 2021 over van het Oostenrijkse LASK Linz, wat ongeveer een miljoen euro ontving voor de stoïcijnse verdediger. Sinds zijn komst groeide Trauner al snel uit tot vaste kracht en publiekslieveling.

"Je ergens op je plek voelen is een belangrijke graadmeter en dat is honderd procent het geval bij Feyenoord", laat hij weten op de website van Feyenoord. "Verlengen was wat dat betreft een makkelijke beslissing. Ik ben een echte Feyenoorder geworden en wil onderdeel blijven uitmaken van de toekomst van deze prachtige club."

Lang buitenspel

Eind vorig jaar raakte Trauner geblesseerd tijdens een training en stond hij lang buitenspel. Vorige maand maakte hij zijn rentree in het competitieduel met Fortuna Sittard en in de return in de Europa League van vorige week tegen Sjachtar Donetsk had hij zijn eerste basisplaats. Afgelopen zondag stond hij ook in de basis in het gewonnen competitieduel met Ajax.