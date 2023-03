Vliegmaatschappijen versus de staat: mag Schiphol krimpen?

Mag het kabinet voorschrijven dat het aantal vluchten op Schiphol vanaf eind dit jaar omlaaggaat? Over die vraag ging het vandaag in de rechtbank in Haarlem. KLM spande samen met andere luchtvaartmaatschappijen een kort geding aan tegen het kabinetsvoornemen om te krimpen. De bedrijven zijn ervan overtuigd dat zij minder geluid en CO2-uitstoot kunnen realiseren met behoud van het aantal vluchten en vinden dat er niet is gekeken naar alternatieven. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kondigde in juni vorig jaar aan dat vanaf 1 november 2023 het aantal vluchten dat Schiphol maximaal mag uitvoeren omlaag moet. Het gaat om een krimp van 8 procent, van 500.000 naar 460.000 vliegbewegingen. Een jaar later moet daar weer 20.000 van af. De luchtvaartmaatschappijen verenigden zich in een kort geding tegen de staat. KLM, goed voor 60 procent van alle vluchten op de luchthaven, trekt de kar. De overheid krijgt steun van de omwonenden van Schiphol. Daarom was er aan advocaten geen gebrek: een zaak met 29 advocaten kan volgens de rechtbankpresident zo in het Guinness Book of Records.

Dit besluit kan negatieve gevolgen hebben voor de luchtvaartmaatschappijen, maar de mogelijke nadelen voor hen wegen volgens de Staat niet op tegen de voordelen voor de maatschappij. De landsadvocaat

Wat zeggen de luchtvaartmaatschappijen? De advocaat van KLM, ook namens Delta Airlines, Corendon, EasyJet en TUI, noemde het plan onzorgvuldig, ongerechtvaardigd en onrechtmatig. Het voornaamste punt van de luchtvaartmaatschappijen is dat het besluit eenzijdig is opgelegd, wat niet mag. De belangen van verschillende betrokkenen moeten worden meegewogen en dat moet zelfs volgens Europese regels, stelde de advocaat. Deze zogeheten balanced approach is een langdurige procedure met verschillende consultatierondes, waaruit maatregelen voor de midden- en lange termijn moeten rollen. Zijn die onvoldoende, dán pas mag er worden gedacht aan krimp, aldus de luchtvaartmaatschappijen. Geen toekomstperspectief Maar het verzet van KLM en anderen tegen deze krimp betekent volgens de eiser niet dat ze niet bereid zijn om bij te dragen aan oplossingen. Voor investeringen in verduurzaming is toekomstperspectief nodig, stelt KLM. Want hoe kan KLM 10 miljard euro investeren in vliegtuigen die duurzamer zijn en minder overlast geven zonder toekomstperspectief te hebben, vroeg de advocaat zich af. Volgens de advocaat zien ook KLM en de andere luchtvaarmaatschappijen de uitdagingen op het gebied van geluidsoverlast, CO2, stikstof, fijnstof, leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid waar de overheid, de luchtvaartsector en de samenleving.

De advocaten en de rechter in de rechtbank over de krimp van Schiphol - ANP