Zlatan is terug: 'Ik ben het verleden, het heden en de toekomst voor mijn land'

Zlatan Ibrahimovic is na lange afwezigheid weer terug bij de selectie van het Zweedse nationale elftal. Daar heeft hij zich gemeld in aanloop naar de eerste kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar in Duitsland.

Op de vraag of hij nog de ambitie heeft de eindronde straks ook mee te maken zei de 41-jarige spits van AC Milan met zijn bekende branie: "Op mijn leeftijd denk ik niet aan de toekomst. Maar eigenlijk ben ik het verleden, het heden en de toekomst voor mijn land."

Wat Ibrahimovic er precies mee wilde zeggen liet hij in het midden. "De trainer heeft mij geselecteerd en dat is voor mij iets om blij mee te zijn. Ik ga er alles aan doen om het elftal en het land te helpen. Hoe dat precies gaat gebeuren zien we nog wel. Dat ik niet al te ver meer vooruit moet kijken als voetballer lijkt me echter ook iets wat zo langzamerhand wel duidelijk is."