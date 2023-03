Oppositie boos over weigering coalitie om te debatteren over verkiezingsuitslag

In de Tweede Kamer is het tot een stevige aanvaring gekomen tussen de regeringspartijen en de volledige oppositie. GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg met steun van alle andere oppositiepartijen een debat aan over de opmerkelijke uitslag van de verkiezingen van vorige week woensdag. Maar VVD, D66, CDA en ChristenUnie waren tegen.

Omdat de coalitiepartijen 77 van de 150 zetels bezetten en daarmee dus een nipte meerderheid hebben, werd het verzoek afgewezen, tot woede van de oppositiepartijen.

Volgens hen is het van belang om over de uitslag te debatteren, omdat de enorme winst van de BBB van Caroline van der Plas grote gevolgen heeft voor de machtsverhoudingen in politiek Den Haag. De partijen willen onder meer van het kabinet weten hoe het meerderheden in de Eerste Kamer denkt te vinden, nu de coalitie daar bij lange na geen meerderheid meer heeft.

Eerst bijkomen van de dreun

Maar de regeringspartijen zeiden dat ze liever intern reflecteren op de verkiezingsuitslag en dat de boodschap van de kiezer uiteraard besproken kan worden in alle andere debatten over verschillende onderwerpen. Maar ze willen vooral eerst "bijkomen van de dreun".

Die uitleg leidde tot laaiende reacties bij de oppositiepartijen. Kamerlid Stephan van Baarle van Denk zei tegen de coalitiepartijen dat uit de uitslag maar weer eens bleek dat er bij veel kiezers wantrouwen is ten opzichte van de politiek. Dat debatten als deze geblokkeerd worden is volgens hem juist een van de redenen van dat wantrouwen.

Om het debat toch nog door te laten gaan, heeft Klaver nu een hoofdelijke stemming aangevraagd over zijn voorstel. Die vindt plaats om 19.00 uur, en dan moeten alle aanwezige Kamerleden persoonlijk aangeven of ze voor of tegen het debat zijn. Omdat vaak niet alle Kamerleden aanwezig zijn, bestaat de kans dat het debatvoorstel dan alsnog een meerderheid krijgt.