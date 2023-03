Coalitiepartijen geven verzet op tegen debat over verkiezingsuitslag

De Tweede Kamer gaat binnenkort toch debatteren over de gevolgen van de verkiezingsuitslag van vorige week. Aanvankelijk blokkeerden de coalitiepartijen het door GroenLinks aangevraagde debat, maar inmiddels zijn ze daarvan teruggekomen.

Het 'duidingsdebat' over onder meer de enorme verkiezingswinst van BBB en de gevolgen die dat heeft voor de machtsverhoudingen, zal op dinsdag 4 april plaatsvinden. Namens het kabinet zullen premier Rutte en de vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten aanwezig zijn.

De aanvraag van het debat leidde vanmiddag tot een stevige aanvaring tussen de regeringspartijen en de volledige oppositie. VVD, D66, CDA en ChristenUnie zeiden dat ze liever eerst intern op de uitslag wilden reflecteren en niet in een debat. Zij hebben met 77 zetels een nipte meerderheid in de Kamer en daarmee leek het debat niet door te gaan.

Oppositiepartijen reageerden woedend op de blokkade. "Dit is toch niet te geloven! De coalitie verliest tien zetels en wil geen debat", zei PVV-leider Geert Wilders.

Wantrouwen in de politiek

Kamerlid Stephan van Baarle van Denk zei tegen de coalitiepartijen dat uit de uitslag maar weer eens bleek dat er bij veel kiezers wantrouwen is ten opzichte van de politiek. Dat debatten als deze geblokkeerd worden is volgens hem juist een van de redenen van dat wantrouwen.

Aanvrager Jesse Klaver vroeg daarop een hoofdelijke stemming aan over zijn verzoek, waarbij alle Kamerleden individueel moeten aangeven of ze voor of tegen een voorstel zijn. Hij hoopte dat er dan misschien wel een meerderheid zou zijn.

Maar die hoofdelijke stemming is inmiddels weer afgevoerd van de agenda, omdat de regeringspartijen besloten hebben de debataanvraag toch te steunen.