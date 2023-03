'Bezem moet door politiekorps Londen' na snoeihard rapport over misstanden

Een islamitische agent die in zijn afgesloten kluisje een stuk spek in zijn schoenen vond. Een sikh-agent van wie bij wijze van grap de baard werd afgeschoren. Vrouwen die als ontgroening een hele cheesecake moesten eten, tot aan overgeven aan toe. En een zwarte, homoseksuele politieman die voortdurend belachelijk werd gemaakt en van wie spullen, waaronder het uniform, werden verstopt en wiens kluisje werd vernield.

Het zijn allemaal voorbeelden van racisme, seksisme en homofobie binnen het politiekorps van Londen uit het vernietigende rapport dat vannacht werd gepubliceerd. Onderzoeker Louise Casey stelt dat de Metropolitan Police (Met) diep vanbinnen verrot is en dat discriminatie en vrouwenhaat op de werkvloer aan de orde van de dag zijn. Ze vindt dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen.

Daadkracht achteraf

Dat deze vergiftigde werksfeer ook leidt tot problemen in de buitenwereld is een understatement. Caseys onderzoek werd ingesteld na de dood van Sarah Everard, waar in de samenleving ophef over ontstond toen bleek dat de dader een politieagent was. Bovendien bleek een melding van potloodventerij door de agent die haar in maart 2021 ontvoerde, verkrachtte en vermoordde niet goed te zijn nagetrokken.

Vorige maand nog werd een Londense agent tot 36 keer levenslang veroordeeld voor een reeks verkrachtingen en andere misdrijven. In de voorgaande jaren bleken er negen klachten tegen hem te zijn ingediend, waaronder van verkrachting, die geen gevolgen hadden gehad voor zijn loopbaan.

"Hij had nooit een politieman mogen zijn", erkende Met-politiecommissaris Rowley nadat dit half januari was uitgekomen. Hij kondigde meteen een screening aan van alle 45.000 politiemedewerkers, om te kijken of er in het verleden signalen over hem waren gemist.

Klinkt daadkrachtig, maar het volgt ook een vast patroon, zegt onderzoeker Casey. Want de politie van de Britse hoofdstad komt dikwijls pas in actie als een externe partij, zoals een rechter, onderzoeker of krant, heeft aangetoond dat er iets is misgegaan. Dan volgen een schuldbekentenis, excuses en de aankondiging van plannen om de problemen aan te pakken.

Korps ziet ernst niet in

Zo gaat het al tientallen jaren. Het is namelijk niet voor het eerst dat zulke harde woorden vallen over de Metropolitan Police, stelt Casey.

In 1999 had een onderzoeker al geconcludeerd dat er bij de Met sprake was van geïnstitutionaliseerd racisme en seksisme. Toen was de aanleiding de racistische moord op een zwarte tiener waar in het onderzoek veel fouten waren gemaakt.

Onderzoeker Casey is dan ook sceptisch. Ze is er niet van overtuigd dat het politiekorps inziet hoe ernstig de situatie is. "De Met doet liever alsof het gaat om enkele rotte appels die zulke zware misdrijven plegen. Als deze misdaden al niet tot zelfinzicht en hervormingen leiden, wat is er dan voor nodig?"