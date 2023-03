Pechvogel Karsdorp, nét terug bij Feyenoord-opponent Roma, weer geblesseerd

Afgelopen donderdag viel Karsdorp uit bij AS Roma tijdens het Europese duel met Real Sociedad. Hij raakte ook kort na zijn transfer van Feyenoord naar Roma in 2017 zwaar geblesseerd.

In genade aangenomen

Karsdorp miste ook nog een reeks wedstrijden door een fikse ruzie met trainer José Mourinho. Een paar weken voor de winterstop viel hij vrij plotseling uit de gratie bij de Portugees.

Mourinho laakte destijds de houding van Karsdorp, die de ploeg volgens hem in de steek had gelaten. Karsdorp kwam tegen Sassuolo als invaller het veld in en stond voorafgaand aan een tegengoal bij een ingooi uit positie.

Het leek zijn vertrek bij Roma in te leiden, maar uiteindelijk nam Mourinho hem in genade aan. Sindsdien kwam Karsdorp zes keer in actie.