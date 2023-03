Europese Commissie doet inval bij kantoren van Red Bull in kartelonderzoek

Inspecteurs van de Europese Commissie hebben bij meerdere kantoren in de EU van energiedrankfabrikant Red Bull invallen gedaan in een onderzoek naar onder meer kartelvorming.

Eerder vandaag schreef de commissie in een persverklaring al dat het "onaangekondigde inspecties" had uitgevoerd in de energiedranksector. Daarbij werd geen bedrijfsnaam genoemd. Red Bull bevestigt nu zelf tegenover persbureaus DPA en AFP dat het om de Oostenrijkse energiedrankmaker gaat. Het bedrijf zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

Volgens de commissie zijn er verdenkingen van het manipuleren van de markt. Mogelijk is er misbruik gemaakt van een machtige positie op de markt of zijn er verboden prijsafspraken gemaakt met concurrenten, aldus de commissie.

Voorbereidende stap

Tegelijk benadrukt de commissie dat de inspecties "een voorbereidende stap" zijn in een onderzoek naar dergelijke praktijken en dat de inspecties niet betekenen dat het onderzochte bedrijf ook daadwerkelijk schuldig is.

De commissie laat verder weten dat het onduidelijk is hoelang het onderzoek gaat duren. Dat hangt onder meer af van hoe ingewikkeld de zaak is.

Red Bull is wereldwijd met afstand de grootste en populairste energiedrankproducent. Het bedrijf verkocht vorig jaar ruim 11 miljard blikjes. Dat was goed voor een omzet van bijna 10 miljard euro.

Het bedrijf geeft jaarlijks honderden miljoenen uit aan marketing, voornamelijk in de sportwereld. Zo is Red Bull eigenaar van het Formule 1-team van de Nederlandse tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen.