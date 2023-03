Spelersvakbond VVCS: 'Veldbestormers, bierdouches... bescherm spelers beter'

Spelersvakbond VVCS is geschrokken dat er zondag bij de eredivisiewedstrijd FC Groningen-sc Heerenveen opnieuw een voetballer is belaagd door een toeschouwer. Eerst bestormde een man het veld, daarna probeerde Groningen-speler Jetro Willems supporters te sussen en kreeg hij een klap. Hij heeft met de club aangifte gedaan. "Veldbestormers, bierdouches... Absurd! We wijzen als VVCS de KNVB nogmaals op de verplichting om voor een veilige werkomgeving voor spelers te zorgen", aldus de spelersvakbond op Twitter. Nu is de KNVB inderdaad de organisator van betaald voetbalwedstrijden, maar ze zijn alleen bij interlands verantwoordelijk voor de veiligheid. Bij clubwedstrijden is de thuisclub verantwoordelijk, buiten het stadion de politie. Toch denkt Evgeniy Levchenko, voorzitter van de spelersvakbond VVCS, dat er meer kan worden gedaan ten aanzien van de veiligheid van spelers.

Straks wordt een speler knock-out geslagen, of komt er een gek met een mes het veld op. Spelersvakbond-voorzitter Evgeniy Levchenko

Wat er bij FC Groningen gebeurde, staat niet op zichzelf. Vorige maand ging het mis bij de wedstrijd PSV-Sevilla in de Europa League. Een aanhanger van PSV kwam het veld op en viel de doelman van de Spaanse club aan. De 20-jarige man uit Roermond werd veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. PSV gaf de man bovendien een stadionverbod van 40 jaar. Vorig jaar kreeg FC Twente-speler Vaclav Cerny in de wedstrijd tegen Heracles bij een opstootje een klap van een fan van Heracles. En er worden regelmatig duels stilgelegd vanwege vuurwerk dat rondgaat op de tribune. Levchenko: "Het is wachten tot het echt misgaat, zeker als er drank en drugs in het spel zijn. Straks wordt een speler knock-out geslagen, of komt er een gek met een mes het veld op." Netten en alcoholverbod Na corona zijn ongeregeldheden in het stadion toegenomen. Zo werd in het seizoen 2021/2022 179 keer een onderzoek naar ongeregeldheden in het stadion ingesteld door de onafhankelijk aanklager van voetbalbond KNVB. Dat was bijna drie keer zoveel als in voorgaande seizoenen. Clubs kunnen sinds maart van dit jaar bij de opsporing van supporters die zich misdragen hulp krijgen van specialisten van de KNVB die beeldmateriaal analyseren. Dat heeft vorig seizoen 104 stadionverboden opgeleverd. De spelersvakbond vindt dat niet voldoende. "Spelers krijgen bier naar hun hoofd als ze een corner nemen, om over de spreekkoren nog maar te zwijgen. Dat doet iets met een speler." Levchenko pleit voor netten, om de tribune van het veld te scheiden. Een alcoholverbod in het stadion zou volgens hem ook een optie zijn.

Netten en een alcoholverbod, daar ziet Matthijs Keuning van Supportersvereniging Nederland niets in. "Daarmee straf je de goedwillende supporters. Ik ben juist blij dat we sinds de jaren 2000 van de hekken af zijn, want daardoor krijg je ook weer bepaald gedrag. En een gek op het veld hou je niet tegen met een alcoholverbod, daar gaat vaak ook wat anders in dan bier." Keuning ziet het meeste heil in preventie. "Fouilleren, betere politie-inzet en strenger straffen." Politiecorps Dat laatste is ook een punt dat binnen het politiecorps leeft. Zo pleitte de Amsterdamse politiechef Frank Paauw na het Willems-incident in De Telegraaf voor een hardere aanpak voor voetbalhooligans, zoals een uitverbod. Wie zich misdraagt moet niet meer welkom zijn bij het eerstvolgende duel buiten de deur.

Bierdouche? Maximaal drie jaar stadionverbod De KNVB laat weten dat in het seizoen 2021/2022 aan ruim 1.250 bezoekers van wedstrijden in het betaald voetbal een landelijk stadionverbod is opgelegd. Dat zijn er twee keer zoveel als in de afgelopen tien jaar gebruikelijk was. Dat komt, aldus de KNVB, doordat er vaker (zwaar) vuurwerk werd afgestoken en gegooid (18 tot 60 maanden stadionverbod) en doordat er vaker bekers met vloeistoffen en voorwerpen werden gegooid (maximaal 36 maanden stadionverbod). "We zien na corona een jonger publiek in het stadion, een nieuwe generatie supporters die zich verzet tegen elke vorm van autoriteit", zegt een woordvoerder van de KNVB. "Er wordt meer met bier en vuurwerk gegooid, door een groep die niet weet hoe ze zich normaal moeten gedragen." De Supportersvereniging Nederland herkent dit, maar heeft ook de hoop dat 'het corona-effect' weer afvlakt.