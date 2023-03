Verdachte (61) opgepakt voor chanteren André van Duin

De politie heeft vorige maand een verdachte aangehouden voor het chanteren van komiek en presentator André van Duin. De 61-jarige verdachte had Van Duin (76) valselijk beschuldigd en wilde veel geld zien.

Waar de zaak precies over ging, is niet bekendgemaakt. Begin februari deed Van Duin aangifte van afdreiging, dat is de juridische term voor chantage zonder geweld of dreiging van geweld.

Volgens de advocaat van Van Duin en het Openbaar Ministerie heeft de chanteur bekend en excuses aangeboden. Van Duin heeft die aanvaard. Hiermee is de zaak voor hen afgedaan.

Voorwaarden

De verdachte komt niet voor de rechter, maar moet zich de komende twee jaar wel aan bepaalde voorwaarden houden. Zo mag de persoon geen strafbare feiten plegen.

In een persbericht zegt Van Duin, die verder niet op de zaak wil ingaan, dat hij hoopt dat de kwestie duidelijk heeft gemaakt dat "bekende personen in deze digitale tijd niet vogelvrij zijn verklaard".

"Een valse beschuldiging of een verzinsel kan in korte tijd veel aandacht krijgen. Met het gevaar dat zo'n onwaarheid wordt overgenomen door juicekanalen of socialemediasites. De volgende stap is dan dat het verzinsel als een 'mogelijke waarheid' een eigen leven gaat leiden", aldus Van Duin.