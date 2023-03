Zeker tot volgende week geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven door dassen

Door schade aan het spoor rijden er zeker tot volgende week geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel, laat de NS weten. Ter hoogte van het dorp Esch hebben dassen onder het spoor gegraven. Daardoor kunnen de rails verzakken.

Het traject Den Bosch-Boxtel-Eindhoven is een belangrijke noord-zuidverbinding in het Nederlandse spoornet. Mensen die reizen tussen Utrecht en Eindhoven of Limburg, moeten nu een andere verbinding kiezen of gebruikmaken van bussen. Volgens de NS duren de problemen tot zeker 28 maart 02.00 uur.

ProRail laat aan Omroep Brabant weten dat de spoorbaan en de ondergrond hersteld moet worden, maar weet nog niet wanneer dat kan. "De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag", aldus een woordvoerder. "We kunnen daarom ook nog niet zeggen hoelang de problemen zullen duren."

Volgens de woordvoerder hebben niet alleen reizigers last van de storing. "Over deze lijn rijden ook veel goederentreinen, daarvoor is dit ook erg ingrijpend."

Treinen tussen Eindhoven en Tilburg, die ook via Boxtel gaan, rijden voorlopig wel. In de tussentijd rijden er stopbussen tussen Boxtel, Vught en Den Bosch.

Dassen veroorzaken ook problemen aan het spoor in Friesland

Onlangs werd ook in Friesland het treinverkeer verstoord door dassen. Daardoor rijden er tot eind april geen treinen tussen Workum en Stavoren.

ProRail legt namelijk een kunstburcht aan, waarbij ze de dassen proberen te verleiden te verhuizen. Pas als de dassen hun huidige burchten hebben verlaten en zeker is dat ze niet meer terugkomen, kan worden begonnen met de versterking van het spoor.