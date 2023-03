Zeker tot dinsdag geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven door dassen

Door schade aan het spoor rijden er zeker tot volgende week dinsdag geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel, laat de NS weten. Ter hoogte van het dorp Esch hebben dassen onder het spoor gegraven. Daardoor kunnen de rails verzakken.

Het traject Den Bosch-Boxtel-Eindhoven is een belangrijke noord-zuidverbinding in het Nederlandse spoornet. Mensen die reizen tussen Utrecht en Eindhoven of Limburg, moeten nu een andere verbinding kiezen of gebruikmaken van bussen. Volgens de NS duren de problemen tot zeker dinsdag 28 maart 02.00 uur.

Volgens een woordvoerder van NS rijden er voorlopig stopbussen tussen Den Bosch en Boxtel. "Reizigers kunnen ook omreizen via Tilburg. Maar het is een druk traject, dus we zijn zeker op zoek naar alternatieven."