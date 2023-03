Voormalig Oranje-spits Hasselbaink wordt assistent Southgate bij Engeland

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Engeland speelt donderdag en zondag EK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië (uit) en Oekraïne (thuis).

Ploeggenoten

Hasselbaink en Southgate waren ploeggenoten bij Middlesbrough. Na zijn carrière werd Hasselbaink trainer. Hij begon in België met Antwerp FC en had in Engeland Burton Albion, Queens Park Rangers en Northampton Town onder zijn hoede.

De in Suriname geboren Hasselbaink voetbalde jaren in de Premier League en is een grote naam in het Engelse voetbal. Hij speelde bij Leeds United, Chelsea, Middlesbrough en Charlton Athletic. Hij werd twee keer topscorer van de Premier League.