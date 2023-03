Conflict om krans voor homo's, gemeente neemt organisatie Dodenherdenking over

De gemeente Goeree-Overflakkee neemt de organisatie over van de Dodenherdenking op 4 mei in het dorp Nieuwe-Tonge. Over de herdenking was een conflict ontstaan, omdat de organiserende Oranjevereniging geen toestemming wilde geven voor een kranslegging door Stichting Gay op Flakkee.

De voorzitter van de Oranjevereniging zei tegen het AD dat het dorp voor zo'n kranslegging "niet klaar" zou zijn. Nieuwe-Tonge kent relatief veel strenggelovige protestanten. Burgemeester Grootenboer liet in de krant weten dat er ruimte moest zijn voor het herdenken van de lang verzwegen homovervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zei ook dat ze met de Oranjevereniging in gesprek zou gaan.

De vereniging zegt nu op Facebook dat ze de gang van zaken betreurt en excuses aanbiedt aan ieder die zich daarin gekwetst voelt. "Dit is nooit de bedoeling geweest." Ook is besloten om zich terug te trekken als organisator.

De gemeente neemt die taak dus over. Ze vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. "Stichting Gay op Flakkee is daarbij uiteraard van harte welkom om een krans of bloemstuk te leggen", aldus de gemeente.