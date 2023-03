Verdachte (16) opnieuw vast voor fatale schietpartij drillrapscene Amsterdam

De jongen die nu is aangehouden werd kort na het schietincident ook al opgepakt, samen met een 16-jarige Amsterdammer. Een dag later kwamen ze allebei vrij, maar de Dordtenaar bleef verdachte in de zaak. De politie heeft hem nu opnieuw opgepakt, op basis van nieuwe informatie, schrijft NH Nieuws .

Een 16-jarige jongen uit Dordrecht is opnieuw aangehouden in het onderzoek naar een dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuidoost vlak voor kerst. Daarbij kwam een 17-jarige Amsterdammer om het leven.

Wat is drillrap?

Drill is afkomstig uit Engelstalige straattaal en betekent "vechten" of "wraak nemen". Drillrap is een stijl van rapmuziek die begin jaren 2010 in de VS ontstond. Via Londen kwam de muziek zo'n vijf jaar geleden ook naar Nederland. De stijl wordt gedefinieerd door donkere, gewelddadige, nihilistische teksten en onheilspellende beats. Het belangrijkste kenmerk van deze muziekstijl is de verheerlijking van geweld.

Drillrap gaat over het harde leven op straat, vaak door jongelui die onherkenbare maskers dragen of bivakmutsen. Met hun muziek rappen ze over hun vijanden en hun problemen. Verbale bedreigingen worden hier niet bij geschuwd, evenmin als het tonen van wapens.