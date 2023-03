Kabinet verbiedt TikTok op werktelefoons van rijksambtenaren

Rijksambtenaren mogen binnenkort TikTok niet langer op hun werktelefoon hebben. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer. Het gebruik wordt per direct al ontraden.

Op korte termijn worden telefoons die ambtenaren krijgen van de overheid zodanig ingesteld dat alleen vooraf toegestane apps geïnstalleerd mogen worden, "spionagegevoelige apps" zullen dan niet worden toegestaan. Een woordvoerder bevestigt desgevraagd dat dit betrekking heeft op TikTok, een app van het Chinese bedrijf Bytedance.

Er zijn 140.000 rijksambtenaren. Hoeveel ambtenaren een telefoon van de overheid hebben, is onduidelijk.

Advies van AIVD

Het kabinet volgt hiermee het advies van inlichtingendienst AIVD. In dat advies staat dat voor alle apps "die in beheer zijn van landen met een offensief cyberprogramma, gericht tegen Nederland en Nederlandse belangen, sprake is van een verhoogd spionagerisico".

Hoewel het land niet bij naam wordt genoemd, is China een van de landen die hiertoe wordt gerekend. Andere landen die worden genoemd door de AIVD zijn Rusland, Iran en Noord-Korea. Daarmee geldt deze regel dus niet voor andere bekende sociale media zoals Instagram en Facebook, die Amerikaans zijn.

In de persverklaring zegt staatssecretaris Van Huffelen dat "recente Kamervragen en internationale ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat we zijn gekomen tot een zorgvuldige afweging die verder gaat dan het ontraden van één applicatie". Ze spreekt van een structurele oplossing voor ambtenaren van de Rijksoverheid. Er was al een meerderheid in de Tweede Kamer voor een verbod.

Andere landen

Nederland volgt hiermee andere Europese landen die maatregelen tegen TikTok hebben aangekondigd. Eerder deze maand kondigden het Verenigd Koninkrijk en België een verbod af. Europese instellingen, waaronder de Europese Commissie, besloten hier vorige maand al toe.

In de VS geldt voor ambtenaren van de federale overheid een verbod op TikTok, maar de maatregel is ook op andere bestuursniveaus doorgevoerd.