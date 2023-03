Hodgson, oudste Premier League-manager ooit (75), moet Crystal Palace redden

Want nadat het hem vorig jaar bij een eerdere terugkeer niet was gelukt om Watford in de Premier League te houden, gaf de oud-bondscoach van de Engelsen nogmaals aan niet meer op zoek te gaan naar een nieuwe club. "En ik denk ook niet dat mijn naam meer genoemd wordt voor nieuwe avonturen in de wereld van de Premier League"

Hodgson is zelfs nog anderhalve maand ouder dan Dick Advocaat, die dit seizoen bij zijn geliefde ADO Den Haag terugkeerde in de voetballerij. En ook Hodgson heeft er dus een handje van om terug te komen op zijn eerdere besluit om met pensioen te gaan.

Roy Hodgson keert terug in de Premier League. De 75-jarige manager gaat bij Crystal Palace zijn eigen record aanscherpen als oudste keuzekeer ooit op het hoogste niveau in Engeland.

"Het is een voorrecht om gevraagd te worden om terug te keren naar de club, die altijd zoveel voor me betekend heeft", zegt Hodgson via het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever. "Crystal Palace staat bekend om zijn vechtlust en ik twijfel er niet aan dat al onze supporters met ons zullen vechten. Ons enige doel is om onze Premier League-status veilig te stellen."

Hulp van Riedewald

Daarbij kan Hogdson ook rekenen op de inzet van de bijna vergeten drievoudig Oranje-international Jaïro Riedewald, die ooit nog naar Londen gehaald werd door Frank de Boer.

De 26-jarige verdediger verscheen de laatste twee seizoenen nog maar één keer aan de aftrap in de Premier League, maar was tijdens de eerdere periode onder Hodgson (van 2017 tot 2021) nog wel een tijdje basisspeler. Hodgson speelde in een ver verleden zelf ook voor Crystal Palace.