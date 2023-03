Wijnaldum terug bij Oranje: 'Beter gevoel met Koeman dan met Van Gaal'

Na dat EK zette Koeman alles op alles om Wijnaldum van Liverpool naar Barça te krijgen. Dat is de 32-jarige middenvelder niet vergeten. "Ik hoopte toen al met hem samen te werken. Dat lukte toen helaas net niet. Onze band gaat terug naar onze tijd bij Feyenoord. Het zit 'm in het gevoel dat we met elkaar hebben."

Georginio Wijnaldum viel onder Louis van Gaal buiten de boot bij Oranje, raakte zwaar geblesseerd bij AS Roma en miste het WK in Qatar. Een jaar na zijn laatste interland is hij terug bij het Nederlands elftal. Onder de vleugels van Ronald Koeman, de jarige bondscoach, met wie hij een hechte band heeft.

Maar wrok richting Van Gaal koestert hij zeker niet, benadrukt Wijnaldum. "Ik heb het destijds geaccepteerd en we hebben een gesprek gehad. Maar echt uitgesproken is het niet. Ik ben Van Gaal ook dankbaar voor wat hij in mijn carrière heeft betekend. Het is niet alsof ik 'm nu geen fijne man vind, of geen goede trainer. Maar met Koeman heb ik wel een beter gevoel dan met Van Gaal."

Met de terugkeer van Koeman hoopt Wijnaldum dat hij zijn belangrijke rol bij Oranje van voorheen weer kan heroveren. Dat hij na zijn lange blessure nu weer geregeld speelt bij AS Roma helpt daarbij.

Op 11 februari maakte Wijnaldum zijn rentree. In de anderhalve maand daarna speelde hij zeven wedstrijden. De afgelopen vier duels zette trainer José Mourinho hem alweer in de basis. Tegen Salernitana maakte hij zijn eerste doelpunt voor Roma.

Honger genoeg

Het lijkt het begin van een nieuwe periode in zijn carrière, die met een beroerde tijd bij het Franse Paris Saint-Germain een knauw kreeg. "Eigenlijk zat ik al in een andere fase toen ik naar Roma ging. Ik voelde dat ze me heel graag wilden en dat Mourinho me veel wilde laten spelen. En ook in de groep was men blij met me. Dat voelde ik ook toen ik terugkwam van mijn blessure."

Door de blessure van Frenkie de Jong is de kans behoorlijk groot dat Wijnaldum speelminuten gaat maken in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. Perspectief ziet hij in ieder geval voldoende. De 'honger' is er nog altijd. "Zeker, want we kunnen nog altijd stappen maken met dit team. En potentie is er genoeg, ook met de nieuwe jongens die er bijgekomen zijn.