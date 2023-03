CDA-prominent: 'Haal Pieter Omtzigt terug'

Het CDA komt vandaag bijeen voor crisisoverleg na de tegenvallende verkiezingsuitslag van vorige week. De twaalf regionale partijvoorzitters en de partijtop praten over de toekomst en hoe het nu verder moet met het CDA. Het rommelt al langer bij de regionale afdelingen van de partij. Niet iedereen steunt het landelijke (stikstof)beleid. Sommige provincies zouden over het vertrek van Hoekstra willen praten. Oud-landbouwminister Cees Veerman doet in Nieuwsuur alvast een voorzet. De CDA-prominent adviseerde partijleider Hoekstra tijdens de formatie van het kabinet over het te voeren landbouwbeleid. Hij vindt dat het CDA-bestuur nu knopen moet doorhakken. "Dat is nodig. En in allereerste plaats is het de eigen afweging van Wopke zelf." Veerman ziet wel dat het zo niet door kan gaan. Volgens hem is het beter dat Hoekstra een deel van zijn taken afstoot. "Minister van Buitenlandse Zaken, partijleider en hij speelt ook nog een belangrijke rol als voorman in het kabinet. Dat is gewoon te veel, dat krijg je niet voor elkaar. Er zijn grenzen aan wat je fysiek en geestelijk aankunt." Partijvoorzitter Hans Huibers ziet veel ongenoegen binnen de partij, maar heeft nog steeds alle vertrouwen in Hoekstra. "Ook na dit verlies. We gaan kijken hoe we de kloof kunnen herstellen tussen partij en burger", zei hij gisteren. Pieter Omtzigt Mocht het CDA toch willen herstellen mét Hoekstra, dan is het volgens Veerman verstandig als er veranderingen komen in Hoekstra's takenpakket. "Niet alles hangt van Wopke Hoekstra af in het CDA. Het is de voorman, maar het is niet degene waar de hele partij aan hangt." Het CDA-bestuur moet volgens Veerman nog een poging wagen om Pieter Omtzigt terug te halen, ook al zal dat een lastige opgave zijn. "Als ik daar wat aan kan bijdragen, dan zou ik dat graag doen. Omtzigt is een voortreffelijk Kamerlid, hij zou echt ideaal zijn. Hij is de man die voelt wat er leeft onder de mensen. Hij heeft een hele scherpe visie op hoe een nieuw sociaal contract, zoals hij het noemt, vorm zou moeten geven. En dat is precies CDA."

Politiek verslaggever Nynke de Zoeten ziet dat de discussie over het partijleiderschap breder leeft. "Een aantal provinciebestuurders heeft daar op gehint. Ook de jongerenafdeling heeft gezegd dat Hoekstra zich op zijn positie zou moeten beraden. Zij zeggen: we hebben eigenlijk best een goed verhaal bij het CDA, dat aansluit op de tijd, maar we krijgen het niet verkocht. Dan moet je toch ook naar hét gezicht van de partij kijken." Daarbij speelt dat Hoekstra nooit echt populair is geworden binnen de partij, zegt De Zoeten. "Het aardigste dat ik bij het rondbellen deze dagen gehoord heb, is: hij begint in zijn rol te groeien. Maar je hoort ook: hij is de minst populaire leider die we ooit hebben gehad. Dit zal vandaag ook zeker aan bod komen." Over een mogelijk terugkeer van Omtzigt naar het CDA zegt De Zoeten: "We hebben het bij hem nagevraagd. 'Dit is een gesloten boek. Los je eigen problemen op', zegt Omtzigt."