KNSB neemt na half jaar afscheid van bondscoach Savchenko: 'Was kort maar krachtig'

De voormalig olympisch kampioene paarrijden had een tweejarig contract met de schaatsbond, met halverwege een evaluatiemoment. "Wij waren vorig jaar trots dat Aljona voor ons gekozen had, maar helaas is zij toch niet de juiste vrouw op deze plek gebleken", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.

Schaatsbond KNSB neemt na dit seizoen afscheid van Aljona Savchenko als bondscoach van de kunstrijders. De 39-jarige Duitse was een half jaar in dienst.

Savchenko: "Het was kort maar krachtig, mijn verblijf in Nederland. Ik ben vorig jaar met veel energie aan dit avontuur begonnen. Maar dat bleek in de praktijk toch minder goed bij mij te passen dan ik had verwacht."

Voor Tessel Clercx, Lois Libregts en Ymke Jagersma zal het vertrek veel impact hebben. Zij trainden de gehele week onder Savchenko. Ook de WK-koppels Daria Danilova/Michel Tsiba en Dmitry Epstein/Nika Osipova sloten af en toe aan bij het NTK.