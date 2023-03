Vanavond op tv: Crisisberaad CDA • Xi op bezoek bij Poetin • Arrestatie Trump?

Arrestatie Trump?

De Amerikaanse oud-president Donald Trump verwacht dat hij vandaag wordt gearresteerd. Trump is verwikkeld in meerdere juridische onderzoeken. De zaak waarnaar Trump nu verwijst, speelt in Manhattan, New York. Het draait om het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, met wie hij een relatie zou hebben gehad. Trump zou de kieswet hebben geschonden door de betaling te verbergen.