Nieuwe bondscoach haalt ook PSV'er Bakayoko bij selectie Rode Duivels

Bakayoko krijgt dit seizoen bij PSV regelmatig speeltijd van trainer Ruud van Nistelrooij. In zestien wedstrijden in de eredivisie maakte de Belg vijf doelpunten en hij leverde drie assists. Tijdens de afgelopen transferperiode deed de Franse topclub Paris Saint-Germain een bod van in totaal 15 miljoen euro (inclusief bonussen) op de aanvaller. PSV wees dat echter af.

Waar het Nederlands elftal vrijdagavond in Parijs begint aan een nieuw hoofdstuk onder Ronald Koeman, breekt er ook voor het Belgische elftal een nieuw tijdperk aan. Onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco moet het WK-debacle in Qatar snel vergeten worden.

De Rode Duivels werden in november al in de groepsfase van het WK uitgeschakeld en de kritiek was niet mals. De spelers, die zichtbaar vol frustratie zaten, zouden te oud zijn en de Spaanse bondscoach Roberto Martínez hield te lang vast aan de geijkte namen.

Misschien niet zo gek van Martínez, want met die oudgedienden werd hij onder meer derde op het WK van 2018 in Rusland. Toch vindt Peter Vandenbempt, sportjournalist van de Belgische omroep VRT, dat de Spanjaard al na het EK in 2021 had moeten ingrijpen. Hij is dan ook blij dat er onder Tedesco direct een "stijlbreuk" zichtbaar is.

Minder begeleiders

De Italiaanse-Duitse Tedesco, die in september werd ontslagen door RB Leipzig, werkt in tegenstelling tot zijn voorganger met minder spelers én een kleinere staf. Vandenbempt: "Er werden eerder weleens dertig spelers opgeroepen. Dan kon bijvoorbeeld een niet fitte Hazard bij België trainen en zich ook mentaal opladen."

Dat is er nu niet meer bij: Tedesco kiest voor een groep van 24 spelers. En voor minder begeleiders. "Onder Martínez liepen er meer stafleden dan Rode Duivels op het veld."