'Technisch manager Hamstra vertrekt bij Ajax; weg lijkt vrij voor Ward'

Hamstra nam samen met Klaas Jan Huntelaar (en algemeen directeur Edwin van der Sar) vorig jaar het takenpakket van Marc Overmars over, nadat die vanwege grensoverschrijdend gedrag was vertrokken.

Het technische duo kende afgelopen zomer een roerige transferperiode. Een flink aantal belangrijke spelers vertrok en meerdere aankopen die ervoor terugkwamen, maken een moeizaam seizoen door.

Ajax staat in de eredivisie na de nederlaag van afgelopen zondag in de Klassieker op zes punten van koploper Feyenoord, waarmee de landstitel uit zicht lijkt. Eerder dit seizoen werden de Amsterdammers onder Schreuder roemloos uitgeschakeld in de Champions League. Onder de nieuwe coach John Heitinga volgde een definitieve uitschakeling in Europa tegen Union Berlin.

Verruilt Ward Liverpool voor Ajax?

Het eventuele vertrek van Hamstra zou verband kunnen hebben met de mogelijke komst van Julian Ward, die naar verluidt op zeer korte termijn aan wordt gesteld als definitieve opvolger van Overmars.

Ward werkt momenteel als technisch manager bij Liverpool. Volgens De Telegraaf gaat hij samenwerken met Huntelaar, in wie Ajax vertrouwen zou hebben.