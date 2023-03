Shoppen op tweedehandsplatforms duurzamer? Ja, 'maar niet als je het één keer aantrekt'

Razend populair is het: tweedehands kleren kopen en verkopen via een online platform als Vinted, Vestiaire Collective of The Next Closet. Maar hoe groter de platforms worden, hoe meer de kritiek aanzwelt. Zijn ze een duurzamer alternatief voor nieuwe kleren of wakkeren ze voornamelijk ons koopgedrag aan?

Vinted, vijftien jaar geleden opgericht in Litouwen en nu actief in achttien landen, heeft ruim 80 miljoen gebruikers. Een van hen is Daphne Jansen (28), die "een of twee keer per maand" op het platform shopt, met name omdat ze tweedehandskleding milieuvriendelijker acht. "Het is makkelijk en het aanbod is groot. Ik heb niet altijd tijd om naar kringloopwinkels of vintage zaakjes te gaan."

45 procent van de Nederlandse vrouwen koopt weleens tweedehandskleding, blijkt uit een onderzoek uit 2020 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van alle mode die wereldwijd verkocht wordt, is nu 3 tot 5 procent tweedehands, maar volgens de Amerikaanse adviesfirma Boston Consulting Group kan dat in de toekomst oplopen tot 40 procent. Met die wetenschap zijn ook retailers als Zalando, de Bijenkorf en Zeeman de laatste jaren begonnen met de verkoop van gebruikte kleding.

Onuitputtelijk aanbod

Maar op die explosief groeiende tweedehandsmarkt komt kritiek van deskundigen. De platforms zijn zo gebouwd dat gebruikers kunnen scrollen door het vrijwel onuitputtelijke - en vaak heel betaalbare - aanbod. En wie een kledingstuk zat is, verkoopt het moeiteloos weer door.

Het leidt tot impulsaankopen: volgens Vinted zelf "geeft een aanzienlijk aantal kopers aan vaak te winkelen voor modeartikelen zonder een directe praktische motivatie". Slechts in 39 van de 100 gevallen werd een item op Vinted gekocht om een afgeschreven kledingstuk te vervangen. "Ik doe zeker ook impulsaankopen", zegt Jansen. "Laatst kocht ik nog een spijkerbroek die niet bleek te passen."

"Het argument van dit soort bedrijven is 'als je bij ons koopt, kun je zoveel kopen als je wil, want je geeft kledingstukken een tweede leven en dat is duurzaam'", zegt onderzoeker Marije de Roos, tevens oprichter van bio-circulair modemerk Positive Fibers. "Maar dat is niet per se zo. Als je een jurkje koopt dat je maar naar één feestje aantrekt, is er niets duurzaams aan."

Ook het versturen van al die kleding van verkoper naar koper veroorzaakt nogal wat uitstoot. In het geval van Vinted gaan de pakketjes inmiddels door heel Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf zegt het leveren aan afhaalpunten te willen stimuleren, wat minder uitstoot oplevert dan bezorging aan huis.