Meijer gaat als komeet in Brugge, maar voelt ook pijn om oude club Groningen

Het was een apart weekend voor Jong Oranje-voetballer Bjorn Meijer. Op zaterdag, zijn 20ste verjaardag, ging hij met Club Brugge onderuit bij Kortrijk en op zondag was hij toeschouwer bij een pijnlijke middag van zijn oude club FC Groningen. "Het begon nog heel leuk", zegt Meijer maandagochtend, met een lach op z'n gezicht bij het persmoment van Jong Oranje. De verdediger, tussen zijn negende en negentiende kind van de club in Groningen, doelt op een fraaie sfeeractie van de supporters. Tegen sc Heerenveen, de Derby van het Noorden, vielen de fans eerst in positieve zin op. Met een sfeeractie vol sjaals met daarop de tekst 'ongeacht de stand', waarbij ze hun steun uitspraken in barre tijden. Groningen vecht tegen degradatie. 'Met open mond te kijken' Maar in de slotfase, bij een 2-0 achterstand, ging het finaal mis. Ongeregeldheden op de tribunes, met als dieptepunt een uitgedeelde klap door een 'fan' aan speler Jetro Willems, die de boel juist probeerde te sussen. Meijer zag het allemaal gebeuren. "Ik zat met open mond te kijken en dacht: wat gebeurt hier nou?!", vertelt Meijer. "Ik zat er best ver vanaf, maar al snel hadden mensen achter me een filmpje. Nou, dat is moeilijk om naar te kijken als supporter van FC Groningen."

FC Groningen-sc Heerenveen wordt tien minuten voor tijd stilgelegd nadat supporters van de thuisploeg zich hebben misdragen. Linksback Jetro Willems krijgt zelfs een klap van een eigen 'fan'. - NOS

Zelf beleeft de linksback betere tijden in België, waar hij woont in badplaats Knokke en voetbalt bij Club Brugge, dat zo'n zes miljoen euro voor hem over had van de zomer. In de Belgische competitie gaat het als team ronduit teleurstellend, met de huidige vijfde plaats als gevolg. Individueel en Europees gezien gaat het uitstekend voor Meijer. Club Brugge won in de Champions League van Bayer Leverkusen, FC Porto en Atlético Madrid. Het haalde de achtste finales, waarin Benfica over twee duels veel te sterk was (7-1).

Jong Oranje naar Spanje Jong Oranje gebruikt deze interlandperiode om zich voor te bereiden op het EK, komende zomer in Georgië en Roemenië. Het team van bondscoach Erwin van de Looi vertrekt naar Spanje voor een trainingskamp om te oefenen tegen Noorwegen en Tsjechië.

Meijer speelt bij Brugge zo ongeveer alles en valt op met zijn aanvalsdrang en mooie doelpunten, waaronder zijn streep tegen Benfica. Bij een 5-0 stand in Lissabon knalde hij de bal met zijn wreef de kruising in voor de 5-1. "Die goal zal me altijd bijblijven, al gingen we er met een grote uitslag af. Al met al hebben we een heel mooie campagne gehad." Hulp van Vormer in Brugge De jongeling van 1 meter 90 zegt van zichzelf dat hij zich makkelijk aanpast, dat hij leergierig is en graag beter wil worden. Het zijn eigenschappen die Ruud Vormer direct in zijn landgenoot herkende. Tot afgelopen winter was de 34-jarige Vormer, een uit de gratie geraakte voormalig aanvoerder, nog speler van Brugge. Inmiddels speelt hij dan ook op huurbasis voor Zulte Waregem. "Ik heb nu nog steeds goed contact met Ruud", aldus Meijer. "We hebben een hapje gegeten, ik ben bij hem thuis geweest. Toen ik in het begin bij Brugge een paar duels wissel stond, zag hij aan me dat ik ermee zat en gingen we praten. Daar had ik veel aan."

Bjorn Meijer pakt de megafoon en viert feest met fans en spelers van Club Brugge - Pro Shots