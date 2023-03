'Uitsupporters die zich misdragen niet welkom bij volgende uitwedstrijd'

Als het aan de Amsterdamse politiechef Frank Paauw ligt zijn uitsupporters die zich misdragen niet welkom bij de eerstvolgende uitwedstrijd van hun club. "Nu is het zo dat de consequenties pas een seizoen later tijdens dezelfde wedstrijd gevoeld worden", zegt Paauw in De Telegraaf.

Paauw, binnen de Nationale Politie verantwoordelijk voor voetbalgeweld en hooligans, wil met deze nieuwe maatregel de misdragingen in de stadions aanpakken. Hij pleit voor een bonus-malussysteem voor supporters, waarbij goed gedrag wordt beloond en wangedrag wordt bestraft.

"Dat betekent dat er gedraaid kan worden aan de knoppen. Als uitsupporters zich gedragen dan kan het regime versoepeld worden en kan er bijvoorbeeld vrij gereisd worden. Op het moment dat fans zich niet gedragen dan kan een buscombi worden ingevoerd en is bijvoorbeeld het kaartje niet overdraagbaar."

Veel problemen in de stadions

Afgelopen weken ging het geregeld mis in de Nederlandse voetbalstadions, met name door thuissupporters. Vorige maand viel een PSV-supporter de doelman van het Spaanse Sevilla aan en besloot burgemeester Buma van Leeuwarden om de rest van het seizoen geen uitpubliek meer toe te laten vanwege aanhoudende verstoringen van de openbare orde rondom wedstrijden van Cambuur.

Afgelopen weekend werd een minderjarige FC Groningen-fan gearresteerd die ervan verdacht wordt voetballer Jetro Willems geslagen te hebben tijdens de wedstijd. Een nieuw dieptepunt, zegt Paauw.

"De jonge generatie hooligans houdt zich niet aan de code van nooit aan eigen spelers komen. In het verleden was er hooguit weleens sprake van bedreigen of schelden. Het lijkt erop dat de jonge aanwas zich moeilijker laat sturen", aldus Paauw.

'Informatieachterstand inhalen'

Nederland kent sinds een aantal jaren een nieuwe voetbalwet. Daarin staat onder meer dat er een meldplicht is voor mensen met een stadionverbod. Toch blijkt geregeld dat mensen met zo'n stadionverbod een wedstrijd kunnen bijwonen.

In de krant erkent Paauw dat de politie bij het verzamelen van informatie over misdragingen in en rond het stadion een achterstand heeft opgelopen door de coronapandemie. Volgens hem kost het tijd om nieuwe hooligans in beeld te brengen.

Paauw vindt ook dat de clubs zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de veiligheid in het stadion. "Wij gaan geen capaciteit inzetten als clubs zelf het veiligheidsconcept niet op orde hebben."