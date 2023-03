Verwarde man sticht brand in Rotterdamse flat; zes huizen onbewoonbaar

In de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse zijn vannacht vanwege een grote brand een aantal flatwoningen ontruimd. Zo'n twintig mensen zijn opgevangen in een gebouw in de buurt. Twee bewoners zijn gewond geraakt.

Eén van de gewonden is de bewoner van de woning waar de brand ontstond. De man is met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede persoon is ter plekke door hulpverleners nagekeken vanwege rookvergiftiging.

Iets na middernacht kreeg de politie een overlastmelding binnen over de bewoner, schrijft Omroep Rijnmond. De verwarde man maakte al een paar uur lawaai en gooide vanaf zijn balkon spullen naar beneden. Hij dreigde brand te stichten in zijn eigen portiekwoning. Verschillende mensen belden de politie; toen die aankwam stond het huis al in brand.

Gespecialiseerd brandweerteam

De politie riep een arrestatieteam op en de brandweer kwam met een team dat is gespecialiseerd in het omgaan met gewelddadige bewoners. Het lukte uiteindelijk om de man met een hoogwerker uit zijn huis te krijgen, maar ondertussen woedde er al een flinke brand.

Uit voorzorg waren toen al zo'n twintig omwonenden uit hun huis gehaald. De brandweer kon vervolgens niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar het dak. Om dichter bij de brandhaard te komen werden delen van het dak opengemaakt. In de vroege ochtend was het vuur onder controle en kon het nablussen beginnen.

Door het blussen hebben zes woningen zoveel waterschade opgelopen dat ze voorlopig niet bewoonbaar zijn. De bewoners krijgen tijdelijke opvang aangeboden. De rest is weer thuis.