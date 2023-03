Pas in laatste inning stelt Japan finaleplaats World Baseball Classic veilig

Japan staat in de finale van de World Baseball Classic. Dankzij een geweldige ontsnapping in de gelijkmakende slagbeurt van de laatste inning werd Mexico met 6-5 verslagen.

In de finale wacht over een dag het team van de Verenigde Staten, dat geen kind had aan Cuba (14-2). Nederland deed ook mee aan het toernooi, maar speelde geen rol van betekenis.

Japan had de hele wedstrijd nog niet op voorsprong gestaan, tot de negende inning aanbrak met een stand van 5-4 voor Mexico op het bord.

Murakami held van Japan

Shohei Ohtani produceerde een tweehonkslag en Masataka Yoshida bereikte dankzij vier wijd het eerste honk. Munetaka Murakami sloeg vervolgens zijn twee ploeggenoten binnen, waarna de ontlading groot was bij de Japanners.

De World Baseball Classic wordt voor de vijfde keer gehouden. Japan won de eerste twee edities, tegenstander Verenigde Staten is de titelverdediger.