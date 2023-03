TikTok-verbod vooral politieke kwestie: grote werkgevers staan de app toe

De toenemende zorgen over TikTok hebben bij Nederlandse werkgevers nog nauwelijks geleid tot een verbod op de app. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Daarmee lijkt het vooralsnog vooral een politiek thema te zijn. In Nederland hangt wel een mogelijk verbod voor rijksambtenaren boven de markt.

Voor deze rondgang benaderde de NOS tientallen werkgevers. Het overgrote deel daarvan betreft bedrijven. Daarnaast zijn de drie Nederlandse technische universiteiten, de belangrijkste toezichthouders op het gebied van technologie, de politie en de vijf grootste Nederlandse gemeenten benaderd.

Meer dan dertig reacties

In totaal reageerden meer dan dertig werkgevers. Ruim twee derde geeft expliciet aan geen verbod te hanteren. Een aantal andere respondenten zegt er niets over en een enkele werkgever zegt dat er wel restricties zijn.

TikTok is al een aantal jaar aan een opmars bezig. Die begon onder kinderen en jongeren, maar de doelgroep breidt zich steeds verder uit. Omdat de app van Chinese makelij is, zijn er al jaren zorgen over of de overheid in China kan meekijken met wat gebruikers hier doen.

TikTok zegt steevast dat die zorgen ongegrond zijn. Het bedrijf stelt nooit data te zullen afgeven aan de Chinese overheid.

Niks zeggen of juist vergaande restricties

Niet alle werkgevers die op de rondgang reageerden, wilden vertellen of er beveiligingsmaatregelen zijn genomen, en zo ja welke. Het gaat om Philips, Gasunie, KPN, T-Mobile en facilitair dienstverlener Vebego. Gasunie verwacht wel mee te gaan met een verbod als dat vanuit het Rijk wordt aangekondigd. Bij de politie gelden er heel veel restricties op een telefoon van de zaak - dat gaat dus verder dan TikTok alleen.

Chipmachinebedrijf ASML, dat vorige maand nog melding maakte van datadiefstal door een ex-medewerker in China, heeft niet gereageerd. Chipfabrikant NXP heeft wel beperkingen op laptops, maar niet op telefoons.

Bij Vattenfall is TikTok geen onderdeel van de socialemediastrategie en privégebruik is niet toegestaan. De gemeente Eindhoven zegt als enige respondent de app te hebben verboden vanwege de veiligheidszorgen. Volgens de gemeente heeft TikTok "in onvoldoende mate zekerheid kunnen geven over privacy- en beveiligingsregels".