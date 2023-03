Wekdienst 21/3: CDA houdt crisisoverleg • Aardbevingsslachtoffers naar Limburg

Eerst het weer: vandaag is het eerst bewolkt en nat. Vanmiddag valt nog een enkele bui en met name in het westen breekt de zon door. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 11 tot 13 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Tweede Kamerfracties vergaderen voor het eerst sinds de verkiezingen van vorige week en bespreken hun koers in de veranderde politieke verhoudingen. Het CDA houdt crisisoverleg na de tegenvallende verkiezingsuitslag.

Groningse aardbevingsslachtoffers bezoeken vandaag Limburgse overstromingsslachtoffers. Beide partijen zijn boos op Den Haag vanwege de problemen met de schadeafhandeling.

De Chinese president Xi Jinping is voor de tweede dag op bezoek in Rusland. Hij spreekt naar verwachting met president Poetin over het Chinese voorstel om het conflict in Oekraïne te beëindigen. Een telefoongesprek tussen Xi en de Oekraïense president Zelensky staat mogelijk ook op de planning.

Wat heb je gemist?

Een motie van wantrouwen tegen de regering van president Macron heeft het net niet gehaald in het Franse parlement. De motie was ingediend omdat Macron vorige week de omstreden pensioenplannen doordrukte door het parlement te omzeilen. De pensioenleeftijd zal nu omhooggaan van 62 naar 64 jaar.

Als de motie wel was aangenomen, was de regering gevallen en het pensioenplan van tafel geveegd. In Frankrijk is grote onvrede over de hervorming: in het land wordt het huidige pensioensysteem gezien als sociaal recht. Al maanden zijn er protesten en stakingen tegen de pensioenmaatregel.

Anders nieuws uit de nacht:

Tv-zenders in Ecuador doelwit van explosieven, journalist gewond: In Ecuador hebben drie televisiezenders brieven ontvangen met explosieven erin. Een van de explosieven ontplofte in de handen van een journalist, die daarbij gewond raakte. De autoriteiten hebben een terrorismeonderzoek gestart naar de zaak.

Rapport: vrouwenhaat, racisme en homofobie binnen Londense politie: Uit een rapport van een onafhankelijke onderzoekscommissie blijkt dat de Londense politie het vertrouwen van het publiek heeft verloren. Dat komt door diepgeworteld racisme, vrouwenhaat en homofobie binnen het korps. Het rapport roept op tot grondige hervormingen.

En dan nog even dit:

Nederlandse wijnboeren hebben in 2022 een recordhoeveelheid druiven geoogst. Ze konden er ruim 9800 hectoliter wijn van maken, 30 procent meer dan in 2021. Reden: de warme zomer en het aantal zonuren. Bovendien drinken mensen liever wijn van druiven uit Bentelo dan uit Chili, zegt een Twentse wijnboer.