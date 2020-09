Italiaan Domenicali opvolger Carey als baas van Formule 1

Stefano Domenicali is met ingang van 2021 de nieuwe baas van de Formule 1. Eigenaar Liberty Media bevestigde vrijdag de aanstelling van de 55-jarige Italiaan, die in het verleden teambaas bij Ferrari was.

Domenicali volgt in het nieuwe jaar Chase Carey op. De Amerikaan blijft wel voorzitter van de F1-organisatie, maar draagt de uitvoerende taken aan de Italiaan over.

Domenicali was van 2008 tot 2014 teambaas van Ferrari. Hij werkte daarna bij de autofabrikanten Audi en Lamborghini.

Imola en Monza

"Formule 1 heeft altijd deel uitgemaakt van mijn leven. Ik ben geboren in Imola en woon in Monza. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de teams, promotors, sponsors en vele partners in de F1", zei de Italiaan vrijdag in Sotsji, waar zondag de Grand Prix van Rusland wordt gehouden.

Liberty Media is sinds 2017 eigenaar van de rechten van de Formule 1. Het bedrijf nam destijds voor miljarden de rechten over van Bernie Ecclestone, die tientallen jaren het gezicht van de Formule 1 was.