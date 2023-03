Tv-zenders in Ecuador doelwit van explosieven, journalist gewond

In Ecuador hebben drie televisiezenders brieven ontvangen met explosieven erin. Een van de brieven ontplofte in de handen van een journalist, die daarbij gewond raakte. De autoriteiten hebben een terrorismeonderzoek gestart naar de zaak.

Een journalist van de regionale zender TV Ecuavisa in Guayaquil ontving een usb-stick. Toen hij deze in een computer stopte explodeerde de stick. Hij raakte lichtgewond aan zijn handen en gezicht, zo meldt de politie. De explosie gebeurde op de nieuwsredactie van de zender. Niemand anders raakte gewond.

Ook twee andere zenders, TC Television en Teleamazonas, ontvingen een soortgelijke brief met een usb-stick erin, zo meldt persbureau AFP. Het lijkt erop dat de aanvallen gericht waren op specifieke journalisten, want de brieven waren aan journalisten persoonlijk geadresseerd.

Nieuwe escalatie

De lokale persvrijheidsorganisatie Fundamedios noemt de aanvallen "zeer ernstig" en wil een diepgravend onderzoek. De organisatie spreekt van een "nieuwe escalatie van het geweld tegen de pers".

De regering van het Zuid-Amerikaanse land heeft beloofd de persvrijheid in het land te beschermen. "Iedere poging om de journalistiek en de vrijheid van meningsuiting te intimideren is een weerzinwekkende actie", aldus de regering.

Het is niet voor het eerst dat de journalistiek in Ecuador het doelwit is van aanvallen. Vorig jaar werd het gebouw van de tv-zender RTS beschoten en in 2020 werd Teleamazonas ook al het doelwit van een explosief.

Het is nog niet duidelijk waarom de journalisten een explosief hebben ontvangen. Mogelijk heeft het een verband met de gewelddadigheden in Guayaquil. In een van de grootste steden van Ecuador strijden criminele groeperingen en bendes om drugsroutes. Ecuador zucht zwaar onder drugsgerelateerd geweld. Het land is een belangrijk doorvoerpunt voor drugs met als besmetting de VS en Europa.