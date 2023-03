TNO: extra beleid nodig vanwege uitstoot van houtkachels

Er is extra beleid nodig om te voorkomen dat overlast door houtrook uit kachels gaat stijgen. Daarvoor waarschuwt onderzoeksinstituut TNO. Volgens de organisatie duurt het te lang voor oude kachels worden vervangen door modernere en schonere kachels.

Vorig jaar is de verkoop van haarden en kachels met 45 procent gestegen ten opzichte van 2011. Vanwege de hoge energieprijzen zijn mensen meer gaan stoken, schrijft TNO. Kachels voorzien van een ecologisch keurmerk, die veel minder fijnstof uitstoten, werden 30 procent meer verkocht. Maar er worden ook "volop oude viezere kachels" tweedehands aangeboden.

Fijnstof

Het verbranden van hout zorgde in 2020 voor een ruim kwart van de fijnstof in Nederland. Dat is vier keer zoveel als de fijnstofuitstoot door het wegverkeer. TNO wijst er ook op dat de houtrook vrijkomt dichtbij plekken waar mensen verblijven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een hoge schoorsteen.

De rook van kachels kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals kanker, luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten.

Het valt niet te voorspellen of de populariteit van hout stoken blijft toenemen. Zo zijn de energieprijzen de afgelopen tijd fors gedaald. Maar het is volgens TNO niet "niet ondenkbaar" dat het houtverbruik fors zal stijgen. Als de overheid meer maatregelen neemt, kan de overlast worden beperkt.

Ook heeft TNO tips voor bezitters van houtkachels om de uitstoot van fijnstof te beperken.