Hoofdkantoor innovatiefonds NAVO komt naar Nederland

Het hoofdkantoor van een nieuw innovatiefonds (NIF) van de NAVO komt in Nederland te staan. Dat heeft het bondgenootschap bekendgemaakt.

Naar een exacte locatie wordt nog gezocht en hoeveel mensen er komen te werken is ook nog niet bekend. Het fonds wordt in juli officieel gelanceerd op de NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

Mogelijk is Amsterdam een van de gegadigden voor de locatie, stelt het Financieele Dagblad. De krant noemt de komst van het fonds "een belangrijke stimulans voor de Nederlandse techsector".

Het fonds wordt opgericht om binnen de NAVO innovaties op het gebied van maatschappelijke en defensievraagstukken aan te jagen en te ontwikkelen. Het ministerie van Defensie verwacht dat de vestiging in Nederland ervoor kan zorgen dat "innovatieve Nederlandse start-ups hun mogelijkheden kunnen vergroten om hun weg naar kapitaal te vinden".

Een miljard euro

Er is in totaal 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor het fonds, met een looptijd van vijftien jaar. Nederland heeft een bijdrage van 55 miljoen euro toegezegd voor die periode. Volgens het FD is de Verenigde Staten het enige NAVO-lid dat niet meedoet aan het fonds. Onduidelijk is wat daarvoor de reden is.

Het is niet voor het eerst dat de NAVO een afdeling vestigt in Nederland. Zo bevindt zich in Brunssum een commandocentrum en zit in Den Haag het agentschap NCIA, dat communicatiesystemen aanschaft en onderhoudt voor NAVO-doeleinden.