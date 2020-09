Oppermachtige Ganna pakt eerste wereldtitel tijdrijden, Dumoulin tiende

De Italiaan Filippo Ganna heeft voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel tijdrijden veroverd. De 24-jarige renner van Ineos was over de 31,7 kilometer rond Imola ruim 26 seconden sneller dan Wout van Aert, die het zilver veroverde. Het brons ging naar Europees kampioen Stefan Küng.

Tom Dumoulin kwam niet verder dan de tiende plaats op 1.14 van Ganna. Jos van Emden, de andere Nederlandse deelnemer, werd 21ste.

Meervoudig baankampioen

Ganna pakte een jaar geleden het brons bij de tijdrit op de wereldkampioenschappen. Hij vierde de grootste successen in zijn carrière op de baan. Bij vier van de afgelopen vijf WK's pakte hij het goud op de individuele achtervolging,