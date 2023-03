Ontvoerde Amerikaanse hulpverlener vrijgelaten in Niger, feest in Hoogkarspel

Vandaag maakten de Amerikaanse en Franse autoriteiten bekend dat de twee zijn vrijgelaten. De twee mannen kwamen samen aan in de hoofdstad van Niger. The New York Times schrijft dat de Amerikaanse autoriteiten geen losgeld hebben betaald voor Woodke. De Franse autoriteiten zeggen niet hoe de vrijlating van Dubois tot stand is gekomen.

De Franse journalist Olivier Dubois (48) werd in april 2021 ontvoerd. Hij werd in het noorden van Mali, waar hij woonde en werkte, meegenomen door een extremistische groepering.

De Amerikaan Jeff Woodke (62), getrouwd met een Nederlandse vrouw, werd in oktober 2016 ontvoerd door jihadisten, vermoedelijk een groep gelieerd aan Islamitische Staat. Het gebeurde in Niamey, de hoofdstad van Niger. Een medewerker en een beveiliger van Woodke kwamen daarbij om het leven. Woodke werd een busje in getrokken, dat vervolgens richting de grens met Mali reed.

De echtgenote van Woodke, de Nederlandse Els, leefde al die jaren met haar kinderen in onzekerheid. Vorig jaar vertelde ze aan NH Nieuws dat ze altijd heeft geloofd in een goede afloop. "We hebben geen nieuw bewijs van leven meer ontvangen. Toch gaat iedereen ervan uit dat Jeff nog in leven is."

Ronald en Jeroen Molenaar uit Hoogkarspel, de broers van Els, zeggen dat zij vandaag uit het niets door hun zus zijn opgebeld. "Els vertelde dat hij is vrijgelaten. Samen met nog een Franse gijzelaar", zegt Jeroen tegen NH Nieuws.

Later op de dag sprak hij zijn zus Els, die in de Verenigde Staten woont, uitgebreider. "Ze heeft een uur met Jeff aan de telefoon gesproken. Hij maakt het naar omstandigheden goed."

Zes jaar zonder hun vader

Volgens Jeroen wordt Woodke nu medisch onderzocht, waarna hij zich kan herenigen met zijn vrouw en kinderen. "Hij kan weer genieten van de vriendelijkheid van de mensen en heeft ontzettend genoten van zijn eerste groente sinds jaren, een wortel."

Voor Ronald betekent het een dubbele feestdag, want juist vandaag trouwde zijn dochter. "Heel bijzonder hoe dingen samenkomen. Het kan niet beter." Jeroen zegt vooral blij te zijn voor zijn zus. "Maar ook voor mijn neven, Bobby en Matthew. Zij hebben ruim zes jaar zonder hun vader moeten leven."

Hoe de vrijlating precies tot stand is gekomen, is niet duidelijk. "Voor Els heeft dat op dit moment natuurlijk ook totaal geen prioriteit. Er is nu maar één ding belangrijk en dat is elkaar ontmoeten."