7 miljard euro steun voor Turkije en Syrië vanuit internationale gemeenschap

Op een donorconferentie in Brussel heeft de internationale gemeenschap 7 miljard euro steun toegezegd aan Turkije en Syrië voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na afloop van de conferentie bekendgemaakt.

Ruim 6 miljard euro gaat naar Turkije voor het herstel en de wederopbouw van dat land, 950 miljoen is bestemd voor humanitaire hulp aan Syrië. Volgens de Europese Commissie bestaat het geld voor Turkije deels uit schenkingen en leningen. Het is niet duidelijk hoe groot het deel van de lening is.

Bijna de helft van het bedrag is toegezegd door landen uit de Europese Unie. De Europese Commissie zegde eerder vandaag al een miljard euro aan steun toe voor de twee landen. Von der Leyen noemde de steun na afloop "boven verwachting".

50.000 doden

Ruim zes weken geleden werden Turkije en Syrië opgeschrikt door een verwoestende aardbeving, het dodental is inmiddels opgelopen tot 50.000. Hulporganisaties schoten na de beving te hulp, al kwam de hulp in Syrië maar amper op gang.

"De mensen in Turkije en Syrië moeten weten dat we hen niet in de steek zullen laten, ook niet als het hele proces lange tijd in beslag zal nemen", aldus Von der Leyen. De Turkse president Erdogan schat de schade in zijn land op 104 miljard euro, vertelde hij op de conferentie in Brussel.

De Turkse familie Arslan zat zes dagen lang vast onder het puin van hun flatgebouw. Eén voor één zijn ze levend onder het puin vandaan gehaald. Na een week in het ziekenhuis te hebben gelegen probeert het gezin de draad weer op te pakken.