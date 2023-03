Drietal schuldig bevonden aan moord op rapper XXXTentacion

Drie mannen die terechtstaan voor de moord op rapper XXXTentacion, zijn door een jury in Florida schuldig bevonden. De mannen van 27, 26 en 24 jaar werden beschuldigd van moord met voorbedachten rade. De drie riskeren een levenslange gevangenisstraf. De strafmaat wordt later bepaald.

Rapper XXXTentacion, echte naam Jahseh Onfroy, werd in juni 2018 doodgeschoten in Florida. De 20-jarige rapper wilde een motorzaak uitlopen toen hij werd benaderd door twee gewapende gemaskerde mannen.

Het liep uit op een worsteling, waarbij ten minste één van de mannen XXXTentacion neerschoot. Het hele incident duurde ongeveer 45 seconden. De verdachten pakten vervolgens een tas vol met 50.000 dollar in contanten die de rapper net bij de bank had opgehaald en vluchtten vervolgens weg in een SUV.

Geen dna-bewijs

Tegen de drie verdachten was een getuigenis afgelegd door een vierde man, die ook schuld had bekend in de zaak. Maar advocaten van het drietal zeiden dat de vierde man loog.

Ook wezen ze erop dat er geen dna-bewijs was tegen de drie. De hoofdaanklager wees erop dat het gebrek daaraan niet relevant was, omdat uit mobiele telefoongegevens blijkt dat de drie verdachten samen in de buurt van de motorwinkel waren op het moment van de dood van de rapper.

Ook waren er bluetooth-gegevens waaruit bleek dat de verdachten op het moment in de SUV zaten die door de schutters werd gebruikt.

Daarnaast werden er bewakingsvideo's van de motorwinkel als bewijs aangevoerd, evenals video's van mobiele telefoons die de verdachten naar verluidt uren na de moord hadden gemaakt. Daarop is te zien hoe ze met een handvol biljetten van 100 dollar staan te wapperen.

Sad!

XXXTentacion brak een jaar voor zijn dood door. Zijn liedjes gingen over thema's als depressie, eenzaamheid, verlatenheid en zelfmoord.

Het album ? dat hij in 2018 uitbracht belandde meteen op de eerste plek in de Amerikaanse album top-200. Het nummer Sad! van die plaat was een grote hit. Na zijn dood brak de single meerdere records, waaronder het record voor de meeste streams op één dag op Spotify.

Huiselijk geweld

De rapper was bepaald niet onomstreden. Hij werd verdacht van meerdere gevallen van huiselijk geweld. Er liepen vijftien aanklachten tegen hem, waaronder geweld tegen een zwangere vrouw, gijzeling en het beïnvloeden van getuigen.

Zijn ex beschuldigde hem van structureel geweld tegen haar. In oktober 2016 werd ze, terwijl ze zwanger was, naar eigen zeggen geslagen, gewurgd en geschopt, onder meer tegen haar hoofd.