Twente moet komende weken goudhaantje Ugalde missen met knieblessure

FC Twente kan de komende weken niet beschikken over Manfred Ugalde. De Costa Ricaanse aanvaller heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ een knieblessure opgelopen,

Ugalde was de man in vorm bij Twente: hij maakte vijf doelpunten in de laatste drie wedstrijden. Ook tegen AZ (2-1 winst) was hij twee keer trefzeker. Hij kopte vroeg in de wedstrijd twee keer raak.

De trefzekere aanvaller liep de blessure in de eerste helft op na een botsing met Jordy Clasie. Hij kwam na de rust niet meer terug op het veld