Overheidsfout bracht duizenden gezinnen in armoede, minister belooft oplossing

Zeven jaar geleden noemde de Ombudsman het al een knelpunt dat opgelost moest worden. Rechters spreken van een buikpijndossier en Tweede Kamerleden trekken er herhaaldelijk over aan de bel: duizenden gezinnen die onder het bestaansminimum leven doordat regelingen van de overheid tegen elkaar in werken. Het probleem werd steeds maar niet opgelost. Vandaag belooft minister Carola Schouten (ChristenUnie) voor Armoedebeleid dat daar verandering in komt. "Het is niet goed gegaan, maar we zijn nu wel hard op weg naar een oplossing", zegt de minister tegen Nieuwsuur. Ze zegt toe dat er voor de zomer duidelijkheid is over een nieuwe aanpak, waarbij gemeenten slachtoffers actief moeten opsporen en helpen. Schouten noemt haar oplossing in een brief aan de Tweede Kamer vandaag "dringend nodig". Maar voor veel slachtoffers komt de aankondiging te laat. Naar schatting werden de afgelopen jaren tenminste 5700 gezinnen de dupe, maar waarschijnlijk gaat het om nog veel meer mensen.

Niemand kan ons uitleggen waarom dit gebeurd is. Gracilia Slijngard, raakte in armoede door overheidsfout

Het gaat telkens fout bij de manier waarop verschillende regelingen van de overheid elkaar bijten. De gedupeerden zijn stellen, vaak met kinderen, waarvan de één geen inkomen heeft, en de ander een heel laag inkomen, zoals een kleine arbeidsongeschiktheidsuitkering of een laag salaris. De gemeente vult het inkomen van de twee aan tot bijstandsniveau. Maar door die aanvulling komen onbedoeld én onterecht toeslagen zoals zorg- of huurtoeslag te vervallen. Daardoor raken de gedupeerden in armoede en komen ze in veel gevallen in de schulden terecht. Met z'n drieën eten van vijf euro Een van de getroffen gezinnen is de familie Slijngard. Gracilia Slijngard is afgekeurd om te werken vanwege een tumor in haar hoofd, en haar man raakte zijn baan als beveiliger kwijt. Ze kwamen daardoor op bijstandsniveau terecht, het minimale inkomen waar je in Nederland recht op hebt. En toen ontvingen ze ook nog eens brieven van de Belastingdienst: ze moesten geld inleveren dat ze nodig hadden om rond te komen, en waar ze eigenlijk recht op hadden. Het gaat jaarlijks om vele honderden euro's aan bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag. Gracilia laat zien hoe ze met een budget van zo'n vijf euro per dag toch aan genoeg eten komt voor zichzelf, haar man en kind:

Duizenden gezinnen leven in armoede door een fout van de overheid, zoals de familie Slijngard. Gracilia Slijngard is afgekeurd, en haar man raakte zijn baan als beveiliger kwijt. Ze moesten opeens onterecht toeslagen terugbetalen. - NOS