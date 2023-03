Beloning van 250.000 euro voor gouden tip in vermissingzaak uit 1994

De Peter R. de Vries Foundation heeft een beloning van 250.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de vermissingzaak van Maria van der Zanden uit 1994. Het geld is voor de tipgever die informatie heeft die naar haar leidt.

Van der Zanden was 22 jaar toen ze op zaterdag 6 augustus 1994 van haar ouderlijk huis in Putten vertrok om een rondje te fietsen. Ze kwam nooit meer thuis.

De politie heeft meerdere keren onderzoek gedaan naar haar vermissing, maar heeft de zaak nooit kunnen oplossen. Wel heeft de politie het vermoeden dat Van der Zanden het slachtoffer is geworden van een misdrijf.

'Ze is niet zomaar verdwenen'

Haar vader Ab van der Zanden zit al bijna dertig jaar in onzekerheid. De moeder van Maria overleed twaalf jaar geleden zonder ooit te weten wat er met haar dochter is gebeurd.

"Maria was een heel rustig en innemend type. Ze was een heel fijne dochter en we hadden een goede relatie", zegt vader Ab tegen Omroep Gelderland. "Daarom wisten we voor onszelf ook dat er écht wel iets aan de hand moest zijn en dat ze niet zomaar verdwenen is."

De politie heeft uit onderzoek geconcludeerd dat Van der Zanden na haar fietstocht van plan was om naar huis terug te keren en niet de intentie had om voorgoed te vertrekken. "Ze is destijds vertrokken zonder paspoort en verdere pasjes", aldus Ab.

Ultieme poging

Volgens Kelly de Vries, directeur van de Peter R. de Vries Foundation, is de beloning specifiek voor de vondst van Van der Zanden en niet voor bijvoorbeeld de identiteit van de dader.

"Mijn vader was hier al mee bezig. Hij zag in deze zaak nog kansen liggen", vertelt ze. "Deze zaak is al oud, maar we hopen toch met deze ultieme poging dat er mensen zijn die wat hebben gezien, wat weten of wat hebben gehoord en nu toch hun geweten laten spreken."