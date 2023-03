Franse regering overleeft motie van wantrouwen, omstreden pensioenplan gaat door

Een motie van wantrouwen tegen de regering van president Macron heeft het net niet gehaald in het Franse parlement. De motie was ingediend omdat Macron vorige week de omstreden pensioenplannen doordrukte door het parlement te omzeilen. De pensioenleeftijd zal vanaf september omhooggaan. Voor het aannemen van de motie waren 287 stemmen nodig, maar daarvoor waren er uiteindelijk negen stemmen te weinig. Tot op het laatste moment hadden parlementariërs onderhandeld over de kwestie. Als de motie was aangenomen, was de regering gevallen en was het pensioenplan van tafel gegaan. Voor president Macron persoonlijk zou de stemming geen gevolgen hebben, ongeacht de uitslag kon hij aanblijven als president. Protestacties door het land De motie van wantrouwen richtte zich tegen het plan van de regering-Macron om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. In het parlement was daarvoor geen meerderheid. De president besloot vervolgens het parlement te omzeilen, en de wet toch door te voeren. Dat is volgens de grondwet in bepaalde gevallen toegestaan.

In Frankrijk was al maanden grote ontevredenheid over het plan om de pensioenleeftijd te verhogen, maar na Macrons besluit groeide de onvrede. Overal in het land werden protestacties gehouden en honderdduizenden mensen gingen de straat op. In meerdere steden kwam het tot confrontaties met de politie. In het onderwijs, bij de spoorwegen en in raffinaderijen werd gestaakt en veel parlementsleden zijn bedreigd. Ook vandaag werd opnieuw gestaakt, onder meer door het vervoer en door vuilophalers. Macron kondigde in zijn campagne voor zijn herverkiezing in 2022 al aan dat hij de pensioenleeftijd wilde verhogen. De pensioenleeftijd is een heet hangijzer in Frankrijk. Het pensioensysteem wordt gezien als een sociaal recht, ook door jongeren.