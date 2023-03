Nederlandse tak van kledingketen Scotch & Soda is failliet

Kledingketen Scotch & Soda heeft faillissement aangevraagd voor de Nederlandse tak van het bedrijf. En dat faillissement is vandaag verleend door rechtbanken in Amsterdam en Haarlem. Het komt volgens een verklaring van het bedrijf op Linkedin door de negatieve effecten van corona en de hoge inflatie.

Scotch & Soda heeft in Nederland 32 winkels en die blijven voorlopig open, zegt het bedrijf. Er is een curator aangesteld en die bekijkt of er een doorstart gemaakt kan worden.

Het bedrijf zegt twee jaar lang te lijden hebben gehad onder de coronacrisis. Vooral de laatste lockdown eind 2021 en begin 2022 hakte er flink in. "En daarna was er een grote daling in het consumentenvertrouwen door de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie", aldus Scotch & Soda.

Hierdoor had het bedrijf steeds steun nodig van kredietverstrekkers en de eigenaar van het bedrijf, investeringsmaatschappij Sun Capital. "Helaas konden die ons niet blijven helpen en was er te weinig tijd om een verkoop te realiseren."

Scotch & Soda werd in Amsterdam opgericht en daar zitten ook het hoofdkantoor en de designstudio. Sinds 2011 is het bedrijf eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital. De activiteiten buiten Nederland vallen niet onder het faillissement. Scotch & Soda heeft zo'n 200 winkels in het buitenland.