'Kledingketen Scotch & Soda vraagt faillissement aan'

Kledingketen Scotch & Soda heeft faillissement aangevraagd voor de Nederlandse tak van het bedrijf. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het faillissement zou komen door 'ernstige cashflowproblemen' vanwege coronalockdowns en de daaropvolgende energiecrisis en hoge inflatie.

De curator is volgens het FD op zoek naar een bedrijf dat Scotch & Soda wil overnemen en een doorstart wil maken. Er zijn rond de dertig winkels in Nederland, die blijven voorlopig open. In het buitenland zijn er zo'n tweehonderd zaken, die vallen buiten het faillissement.

Scotch & Soda werd in Amsterdam opgericht en daar zitten ook het hoofdkantoor en de designstudio. Sinds 2011 is het bedrijf eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital.