Bemanning ijsbreker al maanden vast in Rotterdam

Acht bemanningsleden van een ijsbreker zitten al maanden vast op een scheepswerf in Rotterdam. Het internationale gezelschap kan geen kant op, omdat de Griekse scheepseigenaar weigert hun salarissen te betalen. "Deze mannen verdienen maar 600 dollar per maand en zelfs dat krijgen ze niet."

Het schip, de Blue Sky III, is een jaar geleden door de Griekse eigenaar Green Fleet Navigation overgenomen van een Nederlands bedrijf. De ijsbreker uit 1966 werd verplaatst naar een scheepswerf in Rotterdam-Beverwaard, waar het nu bijna een jaar ligt aangemeerd.

De zeven bemanningsleden (tussen de 25 en 55 jaar) komen uit Myanmar en Rusland, de kapitein uit Sri Lanka. De uitzichtloosheid leidt tot onderlinge spanningen, vooral ook met de zoon van de eigenaar die toezicht houdt aan boord van het schip, vertelt kapitein Nishanta Kelum.

"We krijgen te weinig geld om eten te kunnen kopen. Volgens de zoon kunnen we er zes dagen van leven, maar het is steeds al na drie dagen op", zegt hij tegen Rijnmond. "We praten niet meer met hem. Dat is voor onze eigen veiligheid. We zijn bang dat we hem anders iets aandoen en dan zijn we nog verder van huis."

'Schrijnende situatie'

Inspecteur Aswin Noordermeer van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) noemt het een schrijnende situatie. Hij hoorde vorig jaar november voor het eerst over de omstandigheden waarin de bemanning verkeert.

Inspecteur Noordermeer vertelt aan Rijnmond hoe hij de bemanningsleden daar aan boord aantrof: