Reacties klimaatrapport: 'Meer ambitie nodig om doelen te halen'

Wat maakt een graadje meer of minder uit? Bekijk dat in deze video:

Volgens minister Jetten (Klimaat en Energie) blijkt uit het rapport dat er meer "klimaatactie en commitment" nodig is. Als de 1,5 graad bij lange na niet haalbaar is, wordt "een aantal kantelpunten overschreden", zegt hij via zijn woordvoerder tegen het ANP.

De wereldwijde klimaatplannen zijn niet genoeg het klimaatakkoord van Parijs te halen. Namelijk, de opwarming van de aarde onder de 2 graden houden. Maar waarom is dat belangrijk? En wat maakt een graadje meer of minder uit? - NOS

Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, zegt dat de boodschap van klimaatwetenschappers "steeds harder en indringender" wordt. "Het is al jaren duidelijk dat we veel te weinig doen om het Parijsdoel om onder de anderhalve graad te blijven, in zicht te houden", zegt Eickhout.

"Anderhalf jaar geleden tijdens de klimaattop in Glasgow spraken alle landen af nieuwe doelen te stellen, vorig jaar is die belofte uitgesteld. Dit jaar, op de klimaattop in Dubai, moet er meer ambitie op tafel worden gelegd", zegt de Europarlementariër.

Eickhout zegt ook dat er duidelijk moet worden uitgesproken dat er een einddatum komt voor fossiele brandstoffen. "Zo niet, dan verliezen we niet alleen onze geloofwaardigheid, maar ook de kans om die 1,5 graden nog in leven te houden."

Ondubbelzinnig over gevolgen

Maarten van Aalst, hoofddirecteur van het KNMI, wijst erop dat ook in Nederland de gevolgen van klimaatverandering al zichtbaar zijn: "Het is al 2,3 graden warmer. Daarnaast hebben we te maken met overstromingen in Limburg, honderden doden door hittegolven en enorme kosten van de afgelopen droge zomers."

"Het IPCC laat zien dat het nog net niet te laat is om de ergste gevolgen te vermijden, maar dan moet de uitstoot van broeikasgassen sneller naar beneden en moeten we ons beter aanpassen aan de gevolgen", aldus Van Aalst.

Eurocommissaris Frans Timmermans, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de groene plannen van de Europese Unie, reageert op Twitter op het rapport. Hij noemt het rapport "ondubbelzinnig over de ernstige gevolgen die de klimaatcrisis nu al heeft".

Ook hij roept op tot ambitieuzere plannen op de aankomende klimaattop in Dubai, in november dit jaar. Timmermans zegt dat de nadruk moet gaan liggen op het terugbrengen van de uitstoot van milieuvervuilende stoffen vanaf 2025, de uitfasering van de fossiele brandstoffen en "robuust binnenlands beleid om de klus te klaren".