Niet alle jongeren willen weg uit het snelst krimpende land van Europa

Wie een grafiek bekijkt van het aantal inwoners van Moldavië, ziet een stabiele lijn omlaag. Van 4,4 miljoen inwoners in 1990 naar 2,6 miljoen inwoners nu. Nergens in Europa is de bevolkingskrimp zo groot. Een derde van de Moldaviërs werkt in het buitenland, vanwege de beperkte carrièremogelijkheden en lage salarissen in eigen land.

Toch zijn er ook jongeren die wel een zonnige toekomst zien in Moldavië. Neem de tweeling Andreea en Vlada Sajin uit Chisinau. In de klas van de 21-jarige marketingstudenten willen de meesten weg uit het land. "Ze denken dat het beter is in het buitenland, omdat ze hier geen toekomst hebben. Maar dat is niet zo", zegt Andreea. Vlada vult aan: "Er zijn veel kansen, maar je moet gewoon goede ideeën hebben en je best doen."

Ook Mihaela Onofreiciuc ziet haar toekomst in Moldavië, maar ze sluit niet uit dat ze op een dag naar het buitenland trekt. "De oorlog in Oekraïne is hier erg dichtbij. We weten niet wat morgen of volgende maand gebeurt." Volgens de student overwegen veel leeftijdsgenoten het land te verlaten vanwege de oorlog. "We praten er eigenlijk iedere dag over."

Veel familieleden en vrienden van Onofreiciuc zitten in het buitenland. "Dat heeft vooral met betere salarissen te maken. Wie een goede opleiding heeft, gaat naar Frankrijk of Nederland."

Roemeens paspoort

Het is behoorlijk eenvoudig voor Moldavische jongeren om hun heil elders te zoeken. Met name buurland Roemenië, waar dezelfde taal wordt gesproken, is scheutig met het uitdelen van paspoorten. Een derde van de Moldaviërs heeft inmiddels een Roemeens paspoort. Daarmee kunnen zij eenvoudig door de rest van de Europese Unie bewegen. Veel Moldaviërs vragen "voor de zekerheid" een Roemeens paspoort aan, voor het geval het onrustig wordt in het land of omdat het makkelijker is qua reizen.

Ook de zusjes Sajin hebben een Roemeens paspoort aangevraagd. "Dat was eenvoudig omdat onze ouders er al een hadden. We hebben gewoon in Roemenië een paspoort aangevraagd, en twee weken later kregen we het opgestuurd."