Fractie en voorzitter CDA: vertrek Hoekstra niet aan de orde

"Het CDA heeft al een paar keer eerder verkiezingsnederlagen gehad, en dan ging het binnen de eerste 48 uur altijd over de personen", zegt Huibers. "In een evaluatie vorig jaar is gezegd: laten we daarmee ophouden. Over de inhoud praten en niet over personen is volgens mij een breed gedragen route in de partij."

Na de verkiezingsnederlaag van vorige week is de onrust in de partij groot, morgen houdt de partij crisisberaad. De twaalf regionale partijvoorzitters en partijtop praten dan verder over de toekomst en hoe het nu verder moet met het CDA.

"Het is nu zaak om woorden om te zetten naar daden en ik heb daar alle vertrouwen in. Ja, hij blijft aan met dit verlies", zegt de CDA-voorzitter over zijn partijleider.

Zowel fractie als bestuur vindt dat het wel tijd is voor grote veranderingen. Voorzitter Huibers stelt dat er nu "echt naar de mensen in de provincie geluisterd moet worden", met name over het stikstofbeleid. Maar dat betekent niet dat Hoekstra weg moet, zegt hij tegen de NOS.

Uit een rondgang van de NOS bleek gisteren dat er veel onvrede bij regionale afdelingen is. Sommige provincies zouden morgen in het overleg wél over het vertrek van Hoekstra willen praten. Andere verwachten dat zo'n eis geen meerderheid gaat halen. Eén spreker denkt dat het nu niet verstandig is over personen te spreken maar vindt dat de komende tijd mensen "wel over hun toekomst moeten nadenken".

De provinciale politici vinden dat het verlies vooral aan het Haagse beleid ligt en zullen in het overleg morgen aandringen op ander beleid op vooral het stikstofdossier. Meerdere regionale bestuurders wijzen erop dat het vasthouden aan het jaar 2030 en het vasthouden aan gedwongen uitkoop breekpunten voor het CDA kunnen en moeten zijn. Volgens Huibers hebben fractievoorzitters uit de regio daar al eerder op gewezen en wordt het "tijd dat wij naar mensen uit de provincie gaan luisteren".

Ook spreken veel CDA'ers van een bestaanscrisis, en missen ze regie vanuit het partijbestuur. CDA-voorzitter Huibers erkent dat er dingen anders moeten. Hij denkt dat de ernst van de kloof onvoldoende is gezien. "Den Haag heeft een draai om de oren gekregen en niet alleen het CDA. Kiezers hebben aangegeven dat het fundamenteel anders moet. We gaan ons stinkende best doen dat te doen, alle bewindslieden, de fractie, de partij, het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid".