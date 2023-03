Amazon ontslaat komende weken nog eens duizenden medewerkers

Het Amerikaanse bedrijf Amazon schrapt de komende weken wereldwijd nog eens 9000 banen. Het is de tweede grote ontslagronde bij de techgigant. In januari verloren 18.000 medewerkers hun baan.

Topman Andy Jassy maakte het nieuws bekend in een e-mail aan het personeel. Onder meer clouddienst AWS, de advertentietak en streamingdienst Twitch worden getroffen door de nieuwe ontslagronde. De duizenden banen die de multinational schrapt vormen een fractie van het totale personeelsbestand van 1,6 miljoen wereldwijd.

Amazon heeft in Nederland een bezorgcentrum bij Schiphol. Vakbond FNV schat dat daar tussen 150 en 200 mensen werken. Het is onduidelijk of deze ontslagronde gevolgen heeft voor de medewerkers daar.

Turbulente periode

"Het was een moeilijke beslissing, maar een die volgens ons het beste is voor het bedrijf op de lange termijn", schrijft Jassy in het openbaar gemaakte bericht op de website. Net als andere grote techbedrijven zit Amazon, na jarenlange winstgroei, in een turbulente periode met tegenvallende jaarcijfers.

Jassy legt in het bericht uit waarom er gewacht is met het bekendmaken van het nieuwe massaontslag. Bij de vorige ontslagronde zouden nog niet alle teams hun analyse hebben afgerond. Volgens de topman is ervoor gekozen om de getroffenen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Lockdown-hausse

Tijdens de coronapandemie heeft Amazon veel nieuwe medewerkers aangenomen. Vanwege de lockdown had het bestellen van producten via webwinkels een enorme vlucht genomen. Honderdduizenden vacatures werden gevuld om te kunnen voldoen aan de vraag.

Maar net als bij andere grote techbedrijven in de VS is er sinds 2021 een dalende lijn in de winsten, mede door economische tegenwind. Met de kanttekening dat 'de grote vijf' bij elkaar nog steeds vele tientallen miljarden winst per jaar maken. Alleen Amazon sloot 2022 af in het rood.