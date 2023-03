Koeman baalt van blessure De Jong en gaat met Tete bellen: 'Graag of niet...'

Oranje speelt op vrijdag de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De nieuwe bondscoach Ronald Koeman mist Frenkie de Jong en Steven Bergwijn. - NOS

Maandagochtend kwam na een mri-scan het definitieve bericht dat De Jong niet inzetbaar is voor Oranje. Het is even wennen voor Koeman, die in zijn eerste periode als bondscoach zelden problemen had met blessuregevallen. "Iedereen kwam twee jaar lang vrolijk en fit binnen in Zeist. Dus dit is een teleurstelling. Maar het is ook niet zo dat we nu ineens in zak en as zitten. Dit risico heb je altijd." Wie vervangt De Jong? Op de persconferentie van Oranje in de aanloop naar de EK-kwalificatieduels klonk natuurlijk al snel de vraag: wie moet De Jong vervangen? "Frenkie heeft een aantal eigenschappen die niet veel spelers hebben. Maar zijn afwezigheid betekent niet dat we ineens het systeem gaan aanpassen, dat zou vreemd zijn", zei Koeman. "Het wordt wel iets anders. Want degene die nu op de positie van Frenkie komt te staan, heeft een andere manier van spelen." Een naam van een vervanger kon Koeman nog niet noemen: "Ik heb er sinds gisteravond al over nagedacht, maar ik ben er nog niet uit."

Zou een debuut van Mats Wieffer tot de mogelijkheden behoren? Koeman sluit dat zeker niet uit: "Ik heb hem gisteren zien spelen in de Klassieker en ik zou daar niet bang voor zijn. Ik heb hem geselecteerd omdat ik denk dat hij op dit niveau kan spelen."

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Nederland wordt op vrijdag om 20.45 uur gespeeld in het Stade de France. De wedstrijd is live te volgen via NPO 1, NOS.nl en Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Dit geldt ook voor Nederland - Gibraltar, de wedstrijd die maandag in de Kuip gespeeld wordt.

Koeman over kritiek Tete: graag of niet... Koeman toonde op de persconferentie begrip voor de kritiek van Kenny Tete aan zijn adres. De rechtsback van Fulham uitte afgelopen weekend zijn ongenoegen over het feit dat hij wel werd opgenomen in de voorselectie, maar niet in de definitieve selectie. Tete zei het gevoel te hebben dat er "een beetje met zijn balletjes wordt gespeeld".

"Als hij op één iemand geen kritiek moet leveren, dan ben ik het", zei Koeman. "Hij was altijd in beeld bij mij, maar uiteindelijk valt de keuze nu op iemand anders. We hadden een grotere voorselectie, omdat we veel vraagtekens hadden." "Maar ik ben niet rancuneus, iedereen mag zeggen wat hij denkt", aldus de bondscoach. "Misschien ga ik hem na deze periode even bellen hoe hij erin staat, want voor mij is het: graag of niet..."

Koeman niet blij met mega-WK Ronald Koeman vindt het geen goede ontwikkeling dat aan het komende WK voetbal 48 landen mogen deelnemen. "Dat er meer landen mogen meedoen, vind ik slecht voor de spelers. Want dat betekent dat de agenda nóg voller wordt en dat het toernooi tien dagen langer gaat duren", zei Koeman op een persconferentie in Zeist. "Je praat wel over de vakantie van spelers. Het houdt maar niet op."

Georginio Wijnaldum is weer reserve-aanvoerder van het Nederlands elftal, zo zei Koeman verder. Wijnaldum keert onder Koeman terug bij Oranje na een lange absentie. De middenvelder van AS Roma maakte enkele weken geleden zijn rentree na een zware blessure. "Hij is fit en belangrijk voor de groep", aldus Koeman. Heeft Oranje een spitsenprobleem? Met het stoppen van Luuk de Jong en Vincent Janssen bij Oranje lijkt de bondscoach met een spitsenprobleem te kampen.

"We hebben niet heel veel keuze, dus in dat opzicht hebben we misschien een probleem", zei Koeman. "Maar binnen deze selectie kunnen een aantal jongens daar ook prima spelen" "De selectie van Brian Brobbey geeft aan dat we niet veel mogelijkheden hebben", vervolgde de bondscoach. "We selecteren met hem een jongen die geen basisspeler is bij Ajax. Maar het is wel iemand met toekomst."